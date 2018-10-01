Serik Belediyesi'nde eylül meclisi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Serik Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın yönettiği oturumda gerçekleştirdi. Toplam 21 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda 4 maddeden oluşan raporlar oybirliğiyle kabul edilirken, 3 teklif maddesi ilgili müdürlüklerin yazısına istinaden oybirliğiyle geri çekildi.

2019 mali yılı performans programı, 2019 mali yılı tahmini bütçe ve 2019 yılı gelir tarifesinin de içerisinde bulunduğu diğer teklif maddeleri ise oybirliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

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