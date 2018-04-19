Sergi geliriyle çocukların rehabilitasyonuna destek

İZMİR'de, Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde açılan, ressam Hüseyin Macar'ın ‘Bir Tablo Bir Öğrenci’ isimli sergisinde yer alan tabloların satışından elde edilecek gelir, suça karışmış çocukların rehabilitasyonunda kullanılacak.

Bugüne kadar 80 kişisel sergisi açan öğretmen, ressam Hüseyin Macar’ın ‘Bir Tablo Bir Öğrenci’ adlı sergisi Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde açıldı. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi (TÇYÖV) ile Konak Belediyesi’nin işbirliğinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda İzmirlilerle buluşan serginin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ressam Hüseyin Macar, TÇYÖV Başkanı Nevin Özgün ve üyeler ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, "Baklava çalan çocuklar yargılandı bu ülkede" diyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çocukların eğitimine katkı koyacak serginin çok değerli mesajlar içerdiğini belirtti. Toplum için sorumluluk duygusuyla hareket eden ressam Hüseyin Macar’ı kutlayan Başkan Pekdaş, vakfın çalışmalarının da Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Pekdaş, avukatlık zamanında kendisinin de suça karışmış çocuklar için çok uğraşlar verdiğini dile getirerek, "Çocukları büyükler gibi yargıladık. Onların yargılandığı mahkemeler çocukların yaşını, sosyal durumunu gözetmeden mahkemelere çıkardı ve ‘sen suçlusun’ diyerek itham etti. Büyüklerle birlikte yargılayıp cezaevlerine attı. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşının altındaki her birey çocuktur ve onlar işlediği suçlara göre sınıflandırılamazlar" diyerek çocuklara sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın çok değerli çalışmalar yapmasını takdirle karşıladığını dile getiren Pekdaş, destek olunması çağrısında bulundu. Çocuklar için sanat merkezi açacaklarını da kaydeden Başkan Pekdaş, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün de olduğunu belirtti.

REHABİLİTASYON YETERLİ DEĞİL

Çocukların ve gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açılan sergi tüm katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Satışa sunulan tabloların geliri ise çocukların eğitimi için vakfa bağışlandı. Açılışta konuşan Vakıf Başkanı Nevin Özgün, vakfın 30 yıl önce suça sürüklenmiş çocuklar için kurulduğunu belirterek, çocuk cezaevlerinde projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Amaçlarının, etkinlikler aracılığı ile çocukların kendilerini bu ülkenin bir bireyi olarak hissetmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Özgün, "Şu anda tahliye olan çocukların yüzde 60’ı cezaevine geri dönüyor. Demek ki bu sistem çocukların rehabilitasyonuna yeterli değil ve bunun değişmesi için savunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

80 BİN ÇOCUK SOKAKLARDA

Özgen, 80 bin çocuğun sokaklarda yaşadığını ve bu rakama mülteci çocukların dahil olmadığını belirterek, konuya dikkat çekti. "12-17 yaş arası 3 bin civarı çocuk hapishanelerde. Her yıl 10 bin ve üstü sayıda çocuk bir şekilde yargılama aşamalarından geçiyor. Biz, merkezimizde önleme çalışmaları uyguluyoruz. Risk altındaki çocukların eğitim sistemi içinde kalmalarını hedefleyerek onlarla etkinlikler aracılığı ile doğru birey olmaları yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bize ulaşan tahliye olan çocukların da eğitim sistemi içinde kalması için çalışmalar yapıyoruz" diyerek yaptıkları çalışmaları özetledi. Nevin Özgen, Başkan Pekdaş’a da kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

İZMİR, ()

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