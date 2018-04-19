Şereflikoçhisar’da traktör kazası, 1 ölü

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), ()-ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Olay, dün gece saatlerinde Karandere Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki tarlasını süren Gani Ünal (66) kontrolündeki 06 SAT 66 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada traktörün altında kalan Gani Ünal, oğlu Osman Ünal tarafından bulundu. Ünal’ın ihbarı üzerine olaya yerine gelen sağlık ekipleri Gani Ünal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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