Şereflikoçhisar'da gübre satıcılarına bilgilendirme toplantısı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ve polis tarafından ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerinin sahiplerine yönelik GTS (Gübre Takip Sistemi) ve gübreden yapılan patlayıcılarla mücadele konusunda bilgi verildi.Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Şereflikoçhisar'da faaliyet gösteren gübre bayilerinin sahipleri katıldı. Toplantıda İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından slayt gösterisi eşliğinde bilgi verildi. Gübre takip sisteminde gübrelerin üzerindeki barkod kodunun mutlaka olması gerektiğini bildiren ekipler, terör örgütünün gübreden el yapımı patlayıcıyı nasıl hazırladığına dair bilgiler aktardı.Toplantıda ekipler şu açıklamada bulundu: "Biz polis ve jandarma olarak devletimizin tüm kurumlarıyla beraber, teröre karşı bir duvar örüyoruz. Sizden de bu duvara, bir taş, bir harç koymanızı bekliyoruz. Sizlerin bir taş, bir harç koymanız bizi daha güçlü edecek, bizim bu mücadeleyi yapmamıza imkan sağlayacak. Sizlerin bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Sattığınız her gübrenin çuvalı değil, 50 gramının bile bizim için çok çok önemli olduğunu, bunun kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde bizlere bomba olarak döneceğini, bunun da sadece polis ve askerin değil hepimizin sorunu olduğunu, kimlerin neye maruz kalacağının belli olmadığını, şu anda dışarı çıktığımızda arabanın altına ne konulduğunu bilinmediğinden, yani 'burada olmayacak' diye bir kayde yok. Her yerde olabilir."Toplantıda ayrıca, iş yerlerinde mutlaka kamera sisteminin bulunması istendi.

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