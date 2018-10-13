Serdivan'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı, 7 eve mühür

SAKARYA'nın Serdivan İlçesinde fuhuş yapıldığı iddia edilen çok sayıda adrese yapılan polis baskınında 2'si yabancı 11 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı. Şüphelilere fuhuştan 14 bin lira para cezası kesilirken, 7 ev mühürlendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Polis, Serdivan ilçesinde fuhuş yapıldığı iddia edilen çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyonlarda fuhuş yaptığı tespit edilen biri Gürcistan, biri de Kırgızistan uyruklu olan 11 kadın ve fuhuşa aracılık ile yer temin ettiği belirlenen 2 erkek gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilere "fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek" suçundan toplamda 14 bin 175 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca operasyonun düzenlendiği 7 daire Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun kararıyla 3 aylık süreyle mühürlendi. Konuyla ilgili adli işlem de başlatılırken, 13 kişinin şilemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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