Serdar Yıldızgörer: İhracattaki rekor moral verdi

MERSİN, () - MERSİN'de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Eylül ayı ihracat rakamlarının Türk ekonomisinin gücünün göstergesi olduğunu söyledi.

Eylül ayı ihracat rakamları, yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesini değerlendiren Yıldızgörer, "Türkiye ticarete eğilimi ile potansiyel bir ülke konumundadır. Hükümetimizin beyin fırtınası yaparak izlediği ticari politikanın sonuçlarını alıyoruz. Son 9 yılın eylül ayı ihracatında rekor seviyelere ulaşmak bizlere Türkiye'nin çok yakın zamanda ticarette Lider ülke olacağının sinyallerini veriyor. 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetimizin izlediği yol haritası aslında Türkiye'nin dışa bağımlılığından kurtulmanın reçetesidir" dedi.

Türkiye'nin kısa sürede dış pazara tamamen hakim olacağını belirten Yıldızgörer, "Türkiye gelişen ve üreten politikası ile kısa sürede tüm dünya ülkelerinde geniş bir pazar payına sahip olacağından şüphemiz yoktur. Bunun olması için üretimi ve yatırımı artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.



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