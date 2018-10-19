Serdar: Toplumu teknolojiyle buluşturmamız gerekiyor

TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, toplumun teknolojiyle buluşturulması gerektiğini belirterek, “Teknolojileri bize tehdit unsuru değil yardımcı unsur olarak değerlendirmeliyiz. Toplumu teknolojiyle buluşturmamız gerekiyor”

İşletme koçluğu firması ActionCOACH’un Trabzon lansmanı kentte bir otelde düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. Programının açılışında firmanın Trabzon partneri Hasan Kamil Hayali’nin konuşmasının ardından kürsüye gelen TTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, “Günümüzde toplumlarda objektif düşünceler ortaya konulduğu zaman insanların kendilerinin denetlenmesine direnç gösterdiğini gözlemlemekteyiz. İnsan kendisinin başka birileri tarafından denetlenmesini istemez. Sizin, ekibinizin ve takım liderinizin oluşturacağı fikrin o bilginin daha üstünde belli denetleyiciler tarafından denetlenmesi olayı daha sağlıklı ve verimli noktalara taşıyacaktır. Ekibinizi ne kadar iyi seçerseniz seçin takım lideri önemlidir. Liderin olumsuzluğu ekibi de olumsuz noktaya taşır. İnsanların bu tür bilgileri alma ve kullanma becerilerini geliştirmesi gerekir. Bu bilgiler ışığında daha güzel ve daha faydalı model ortaya koymak, verimliliği artırmak, şirketlerin karlılığını daha üst noktaya taşımak noktasında değerli bilgiler alacağımıza eminim. Teknolojileri bize tehdit unsuru değil yardımcı unsur olarak değerlendirmeliyiz. Toplumu teknolojiyle buluşturmamız gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından ActionCOACH işletme koçları tarafından katılımcılara firmaların uygulaması gereken çeşitli yöntemler konusunda sunumlar yapıldı.

TTSO’YU ZİYARET ETTİLER

ActionCOACH kurucu ortağı ve işletme koçu Ayşegül Akşak ile Trabzon partneri Hasan Kamil Hayali, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü, çalışmaları hakkında bilgi verdi.