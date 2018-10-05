Serçin Ekoturizm Merkezi yabancı turistlerin de gözdesi oldu

AYDIN'ın Didim ilçesinde tatil yapan İngiliz turistler, komşu Söke ilçesinin kırsal Serçin Mahallesi'ndeki Ekoturizm Merkezi'nde kuş seyir turu yaptı. Turistler

Serçin'in doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Bafa Gölü Tabiat Parkı ile Serçin Mahallesi'nin bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan Serçin Ekoturizm Merkezi, doğal yaşam alanı olarak cazibesini koruyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çabalarıyla 2016'da açılan Serçin Ekoturizm Merkezi'nin bilinirliği ve ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Korunmuş doğasıyla öne çıkan bölgede 80'e yakın bitki familyasının yanı sıra 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türü yaşıyor.

Serçin Ekoturizm Merkezi'nin eşsiz doğasının içerisinde kamp ve doğa yürüyüşü yapılıp, Bafa Gölü'ndeki kuşlar gözlemlenebildiği gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz bisikletlerle bölgede tur da atılabiliyor. Bölge doğa ve kuş fotoğrafçılarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. Aydın'ın tatil merkezlerine gelip gezi rotalarının arasına Serçin'i de ekleyerek ekoturizm merkezini ziyaret eden turistler, bölgenin doğasına, eşsiz manzarasına ve kültürel yapısına hayran kalıyor. Serçin Ekoturizm Merkezi'nin son ziyaretçileri Didim'e tatile gelen İngiliz turistler oldu.

SÖKE (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI