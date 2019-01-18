Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 668.5 milyon dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Serbest Bölgesi'nin 2018 yılı toplam ticaret hacmi, 668.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Medikal sektörü 324 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Bölgenin 2018 yılı toplam ihracatı 341 milyon 700 bin dolar oldu. Bölgede yat, elektronik ve medikal sektörlerinin ihracatında kilogramı 145 dolara kadar yükselen rakamlara ulaşıldı.

Antalya'nın üretim ve ihracatta en önemli merkezlerinden Antalya Serbest Bölgesi, 2018 yılı toplam ticaret hacmi ve ihracatını 2017 yılına göre düşüşle kapattı. 2017'de 722 milyon dolar olan ticaret hacmi 2018'de yüzde 7 düşüşle 668 milyon 500 bin dolar oldu. Bölgenin toplam ihracatı 2017'de 400 milyon dolarken, 2018'de 341 milyon 700 bin dolarda kaldı.

MEDİKAL, YAT VE ELEKTRONİK

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölge toplam ticaret hacminde 324 milyon dolarla medikal sektörünün ilk sırada yer aldığını, ikinci sırada 194 milyon dolarla yat, üçüncü sırada 90 milyon dolarla elektronik sektörlerinin olduğunu kaydetti. Gürses, bölge ticaret hacminde üretim ağırlıklı firmaların etkisinin artmaya başladığına dikkat çekerek, “Özellikle bölgemizdeki yat sektöründe üretilen tekne boyları ortalamasında artış var. Medikal sektöründe ise mevcut firmaların yeni yatırım alanlarının devreye girmesiyle yarattığı katma değer yani üretimin artmasından dolayı toplam ticaret hacmindeki üretim firmalarının ağırlığı artmaya başladı. Alım satım olarak faaliyet gösteren firmalar azalırken, üretim yapan firmalar artıyor, böyle bir kabuk değişimine doğru gidiyoruz" dedi.

İSTİHDAMDA KADIN ORANI YÜZDE 50'YE YAKIN

Bölgede toplam 91 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Zeki Gürses, 2017'de 4 bin 22 olan toplam istihdamın, 2018'de 4 bin 521'e yükseldiğini söyledi. İstihdamda ilk sırada 1726 kişiyle yat sektörünün bulunduğunu dile getiren Gürses, ikinci sırada 1543 kişiyle medikal, üçüncü sırda 878 kişiyle elektronik sektörünün bulunduğunu açıkladı. Gürses, bölgedeki kadın istihdam oranının ise 2 bin 30 kişi, yani yüzde 45 olduğunu ifade etti.

İHRACAT KİLOGRAMI 145 DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Bölgede yat, medikal ve elektronik sektörlerinin öne çıktığını anlatan Gürses, yat sektöründe süperlüks yatlar, sahil güvenlik botları ve bakım onarım, medikalde diyaliz ve kalp cerrahisi setleri, elektronikte dünyaca ünlü otomobil markalarına kablo donanımları, yürüyen merdivenler, asansörler ve sanayi makinelerinde kullanılan yüksek teknolojili elektronik kart üretimleri yapıldığını kaydetti. Gürses, elektronikte ihracatın kilogram bazında 8-137 dolar, medikalde 40-145 dolar, yatta ise 45 dolar olduğunu açıkladı.

YAT BAKIM VE ONARIM MERKEZİ AÇILDI

Süperlüks ve sahil güvenlik tipi yat üretiminin yanısıra son yıllarda bölgenin yat bakım ve onarım alanında da ciddi gelişme gösterdiğine değinen Gürses, bu ay itibariyle 35 bin metrekare açık alanda yeni yat bakım ve onarım merkezinin faaliyete geçtiğini açıkladı. Gürses, “Yat için çok önemli olan yat bakım onarım merkezini ocak ayından itibaren faaliyete geçirdik. Oranın hareketlenmesiyle istihdam sayısında gözle görülür hızlı artış olacak. Rıhtımın geri sahasında açık alanda 35 bin metrekare alan. İsteyen firmalar artık tersaneleri dışında, bu açık alanda yat bakım onarımı yapabilecek" dedi.

12 MİLYON DOLARLIK SHİPLİFT YATIRIMI

Serbest Bölgede bugünkü imkanlarla özel gemi kiralanarak bakım onarım için 50 metre 500 tona kadar, yeni imalatlarda da 75 metreye kadar teknelerin üretiminin yapılabildiğini belirten Gürses, 12 milyon dolarlık shiplift yatırımıyla hem bakım onarım hem de yeni imalat tekne boylarında 90 metre 2 bin tona kadar teknelerin üretim ve bakım-onarımının da yapılabileceğini söyledi.

YENİ ALAN YATIRIMA AÇILIYOR

Geçen yıl tahsis işlemi tamamlanan yeni 126 bin metrekarelik alanla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nce parselizasyon ve yeni yol imar çalışmalarının da tamamlandığını belirten Gürses, yeni yolun kısa sürede tamamlanacağını, ardından 126 bin metrekarelik alanın yatırıma açılacağını dile getirdi. Gürses, yeni alanla ilgili çok yoğun yatırım talebi olduğunu da sözlerine ekledi.

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