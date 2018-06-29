Serbest Bölge'de uzun yılların hayali gerçek oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Serbest Bölge'nin başkan yardımcılığı görevini de yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 656 bin metrekare alanı olan Serbest Bölge'ye 126 bin metrekarelik alanın daha dahil edilmesiyle bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Antalya Serbest Bölge'nin mevcut alanının genişletilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar üzerine ASBAŞ Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında dün öğleden sonra toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 656 bin metrekare alanı olan Serbest Bölge'ye Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait 126 bin metrekarelik alanın daha dahil edilmesinin ardından, ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Menderes Türel, yönetim kurulu adına açıklamada bulundu.

95 FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR

Menderes Türel, Serbest Bölge'de uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Türel, ülkemizde ilk kurulan serbest bölgelerden biri olan ve işletmesi Antalya Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından yapılan Antalya Serbest Bölgesi'nde 31'i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 95 firmanın yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

782 BİN 481 METREKARE OLDU

Özellikle önümüzdeki 30-40 yılın sektörü olarak belirlenen mega yat üretimiyle liman hizmetlerinin yoğun yapıldığı Antalya Serbest Bölgesi'nin deniz kıyısında yer alan birkaç serbest bölgeden biri olduğuna dikkat çeken Menderes Türel, "Toplam 656 bin 125 metrekare büyüklüğe sahip serbest bölgemizin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması neticesinde genişleme ihtiyacı ortaya çıkmış, yoğun çalışmalar sayesinde sınırımıza bitişik 126 bin 356 metrekare alanın bölgemize dahil edilmesiyle yatırımcılara yeni üretim sahaları kazandırıldı" dedi.

BAKIM-ONARIMIN DA MERKEZİ OLACAK

Ayrıca büyük boy gemilerin serbest bölge rıhtımına yanaşma imkanı da sağlandığını söyleyen Türel, "İhracat yapan firmalara uygun fiyatlarla hizmet verilerek dünya ticaretinden daha fazla pay almalarına olanak yaratılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte mevcut rıhtımlarımıza gelişen yat sektörünün ihtiyacı olan 90 metreye kadar yatları denize indirme ve çekme hizmetlerini vermek üzere Ship Lift yatırımı tamamlanarak üretim yanında yat bakım ve onarım faaliyetleri de gelişecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türel, Antalya Serbest Bölgesi'nin genişlemesi sürecinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk ve ASBAŞ yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI