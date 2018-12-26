Seramik sergisi açıldı

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) 1997 yılından bu yana Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen sempozyum ve kolokyumlara katılan, 5 kıtadan 87 seramik sanatçısının seçkin eserlerinden oluşan 'Çağdaş Seramik Sanatının Seçkin Sanatçıları' sergisi, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katıldığı törenle açıldı.

Dünyanın seçkin seramik sanatçılarının eserlerinin yer aldığı 'Çağdaş Seramik Sanatının Seçkin Sanatçıları' sergisi DEÜ GSF Nafi Güral - Kazım Türker Sanat Galerilerinde açıldı. Küratörlüğünü Prof. Halil Yoleri, Dr. Öğretim Üyesi Candan Güngör ile Dr. Öğretim Üyesi Temel Köseler'in üstlendiği ve 22 Şubat 2019'a kadar açık olan sergide Sadi Diren, Mihailo Lazarov, Hamiye Çolakoğlu, Sevim Çizer, Peteris Martinsons,Vilma Villaverde ve Satoru Hoshino gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçıların eserlerinin yer aldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün sanata değer veren sanatçıların yetişmesini destekleyen bir üniversite olduğunu belirterek, "Güzel Sanatlar Fakültemiz eşsiz çalışmalarıyla birçok sanatsal alanda haklı olarak söz sahibi olmuştur. Güzel Sanatlar Fakültemizdeki öncelikli görevimiz, gelecek kuşakları sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onlara estetik kaygı ve yaklaşımlarla eleştirel ve farklı bakış açılarıyla hayatı anlamalarına imkan sağlamaktır. Sanatçının sanatını icra ederken ve eserini ortaya koyarken duyduğu bu hissiyatı bilimsel perspektifle zenginleştirmek, bu açıdan bizlerin en önemli sorumluluğunu oluşturmaktadır" dedi.

Açılışta konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, "Düzenlenen uluslararası sergimiz, çağdaş seramik sanatına katkı koyan sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır. Eserlerini üniversite çatısı altında üretilmesi gurur kaynağıdır" dedi. DEÜ Seramik ve Cam Tasarım Bölümü kurucusu Prof. Sevim Çizer ise, "Bu sergi, uluslararası platformda kendini kabul ettiren ve sanat camiasının yakından tanıdığı birçok sanatçının eserlerinden oluşan seçkin bir koleksiyon. Bu paha biçilmez koleksiyonun Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sergilenmesinden mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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