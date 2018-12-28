Seramik, duvar ve sıva ustaları Çimko’nun konuğu oldu

SANKO Holding’in çimento sektöründeki yatırımı Çimko Çimento ve Beton Sanayi, bölgede çalışan seramik, duvar ve sıva ustalarını Narlı Çimento tesislerinde ağırladı.

Çimko’nun ilk kez düzenlediği etkinliğe katılan ustalara hem eğitim verildi hem de tesislerde üretilen ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Etkinliğin açılış konuşması yapan Çimko Çimento Satış Direktörü Mehmet Ülger, Çimko olarak çimento sektöründe 25 yıla yakın süredir müşteri odaklı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Bugün bu imzalardan bizim için en anlamlısı olan birincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmek istediğimiz ‘Çimko Usta Etkinliği’ için bir aradayız" dedi.

Çimko Çimento’nun, büyüme ve güçlenmesindeki desteğinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Ülger, şöyle devam etti:

“Sizlere iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Sizlerin hayatının bizler için çok değerli olduğunu belirtmek isterim. Bizleri bir marka olarak biliyorsunuz. Her gün karşılaştığınız çimentodan karıştırarak harç yaptığınız bizi daha iyi tanımak istemez misiniz? Sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetler ile ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Ürünlerimiz ve kalite politikalarımız ile İlgili sizleri sıkmadan teknik bilgilendirmeler yapacağız. Sizlerden aldığımız güç ile yılmadan yorulmadan nasıl çalıştığımızı anlatacağız. Birlikte büyüyen bir aile olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Çimko Çimento Strateji ve Planlama Direktörü Ali Tarlakazan ise çimentonun klinker, alçı taşı ve çeşitli mineral katkılardan oluşan yapı malzemesi olduğunu anımsatarak, "Ancak daha da önemlisi küçük bir kalker tanesinin üretim prosesinden geçip sizlerle bağlılığımızı sağlaması bizim için çok daha önemlidir. Ustalarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İLE SEKTÖRE YÖN VERİYORUZ"

“Çimko olarak 1995 yılında çıktığımız yolculukta sürekli büyüyerek sizlere daha yakın oluyoruz” diyen Çimko Çimento Gelir Yönetimi Müdürü Anıl Gökçedağ, şunları kaydetti:

“İki entegre fabrika, iki paketleme tesisi ve 20 hazır beton tesisiyle sizlere ürün ve hizmet sunuyoruz. Bizler için önemli olan sizlerin kalbinde ve aklında yer edinebilmek. Sizler için birçok faaliyet alanlarımız bulunmakta ve sizlerin beklentileri doğrultusunda sürekli farkındalık yaratıyoruz. Zirveyi hedefliyoruz. Sizleri de zirveye taşımak istiyoruz. Dört coğrafi bölgede 22 ilde faaliyet gösteren Çimko 200 güçlü bayi ağı ile sizlere dokunuyor. Ürün çeşitliliğiyle sektöre yön veriyoruz. Kolay çimento ailesi ile size özel ürün ve hizmetler sunuyoruz. Şunu unutmamak gerekiyor, yapı ve inşaat sektöründe son kullanıcılar insanlardır. İnsanlar yapılarda gözüyle gördüğü temas ettiği uygulama ve malzemeleri görür. Aslında gizli kahramanlar sizler ve bizleriz. Yapıları şekil veren hayat veren sizlersiniz. Sizlere sağlam ve dayanıklı ürün sunan ise bizleriz. Varsın olsun bizler ve sizler gizli kahraman olmaya devam edelim.

Bundan sonrası için yine ne yapabiliriz diye sürekli temas halinde olalım. Bu kapsamda sizlerin etkisi ile faaliyete aldığımız iki konuya değinmek istiyorum. Bu yıl ekim ayında tanıtımını yaptığımız yeni ambalaj tasarımlarımız bulunuyor. Çok ciddi araştırma ve analizleri yaptık. Sizlere dokunduk, beklentilerinizi aldık, anketler yaptık. Özetle sizler bu ambalaj tasarımını yaptınız. 25 kilogram kolay ailesini denemenizi, kolay kullanım ve saklama koşullarından yaralanmanızı istiyoruz.

Bir diğer konumuz ise iletişim. Bulunduğumuz dijital çağda bizlere 7/24 ulaşmanızı istiyoruz. Bu kapsamda ‘Müşteri Şikâyet Portalı’ üzerinden sizlerden geri bildirimler bekliyoruz. Kullanıcı dostu uygulamalar üzerinden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca ‘WhatsApp Müşteri Hattı’ ile bize hızlıca ulaşabileceksiniz. Lütfen gün sonunda bu hattı ‘Alo Çimko’ diye kaydedin. Sizlere çok daha yakın olmak için gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sonrası saha ziyaretleri gerçekleştirerek farkındalık sunmak istiyoruz.”

Çimko Çimento Pazarlama Yöneticisi ve etkinlik moderatörü Mehmet Hakan Yılmaz da ustalara yeni ürünlerin, özellikle 25 kilogramlık çimentoların tanıtımının yapılacağına vurgu yaptı.

Yılmaz, “Bundan sonraki süreçte sürekli irtibat halinde olacağız. Bizim ne istediğimiz değil sizlerin ne istediği önemli. Biz birlikte Çimko’yuz” ifadelerine yer verdi.

Çimko Çimento Kalite Kontrol ve Laboratuvar Yöneticisi Emre Birinci “200 yıldan beri kullanılan çimento kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince ‘caementum’ sözcüğünden türemiş, sonraları ‘bağlayıcı’ anlamında kullanılmaya başlamıştır” diyerek, çimentonun tarihçesine değindi. Günümüzde kullanılan çimentonun ilk üretiminin İngiltere’nin Portland bölgesinde 1820’li yıllarda gerçekleştiğini, Türkiye’de ise 1912 yılında “Aslan Osmanlı Anonim Şirketi” Darıca Fabrikası ile Eskihisar Portland Çimento ve Su Kireci Osmanlı Anonim Şirketi’ Eskihisar Fabrikası’nın işletmeye alındığını ifade eden Birinci, şunları anlattı:

“Türk standartlarına göre çimento tipleri fiziksel mekaniksel özellikleri ve standart gereklilikleri ve bu çimentolarla harç ve beton malzemeler üzerindeki etkisini irdeliyoruz. Bu konuda kalite anlamında müşterilerin yaşadığı problemlere iyileştirme önerileri sunuyoruz. 27 farklı çimento üretimimiz bulunuyor. 27 çeşidi de 5 ana tipte gruplandırıyoruz.”

Tesisler hakkında genel bilgi veren Çimko Çimento Üretim Müdürü Ahmet Teke, hammaddenin ocaktan çıkarılıp satış aşamasına kadar fabrika süreçlerini paylaştı, 2019 yılında devreye alacakları WHR tesisi ile bacadan çıkan yüksek sıcaklıklardaki gazları bir tribün ile enerjiye çevireceklerini belirtti.

Etkinlik sonrası tesisler ustalara gezdirildi ve katılımcı ustalara ‘Çimko Usta Etkinliği’ katılım belgesi ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ sertifikaları verildi.

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