Seramik atölyesinde erken kutlama

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, seramik sanatçısı Aylanur Tuncer'in sanat atölyesinde düzenlenen yeni yıl kutlamasında pek çok sanatçı bir araya geldi.

Seramik sanatçısı Aylanur Tuncer'in atölyesinde gerçekleşen kutlamaya seramik çalışması yapan yetişkinler, resim, seramik, heykel, geleneksel el sanatları sanatçıları katıldı. Atölyenin kadın sanatçılarının evlerinde hazırladıkları pasta, kek, kurabiye, börek, dolma, çiğ köfte, irmik helvası ve tatlı çeşitleri rengarenk seramik kaplarda ikram edildi.

Konuklar son yıllarda sanat atölyelerinin, kurs merkezlerinin sayısının artmasının, sanatın birçok dalına çocuk, genç ve yetişkinlerin ilgi göstermesinin sevindirici bir gelişme olduğuna dikkati çekti. Neşeli müziklere hep bir ağızdan eşlik eden sanatçılar, 2019 yılının kardeşlik, sevgi ve barış yılı olması, savaşların sona ermesi dileğinde bulundu.

FOTOĞRAFLI