ANTALYA, () - TARIM ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Aksu ilçesinde seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti.

Antalya'da gece hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşmesi nedeniyle üreticiler seralarda don nöbeti tutmaya başladı. Aksu ilçesinde pek çok üretici gece boyunca soba yakarak ortan sıcaklığını 5 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ürünlerinin elverişsiz hava şartlarından etkilenmemesi için nöbet tutan üreticiler gece ziyaret etti. Mustafa Özen'e, Şube Müdürü İbrahim Irmak ve Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal da eşlik etti.

Üreticilerden Turan Özalp ve Bilal Patır'ı seralarında ziyaret eden Mustafa Özen ve beraberindekiler, hava durumu hakkında bilgi verdi, seralar hakkında bilgi aldı. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı havanın 2 gündür Antalya'da da etkisini göstermeye başladığını kaydeden Mustafa Özen, "Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan üreticilerimiz, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için 'don' nöbeti tutuyor. Hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü. Aksu'da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor" dedi.

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