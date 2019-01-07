Serada kalp krizi geçirip öldü

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde serada çalışırken kalp krizi geçiren Osman Pollaz (52) yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğleden sonra Demre'ye bağlı Yaylakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Pollaz seranın içinde çalışırken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Yanında bulunan Figen Pollaz babasını kendi özel araçlarıyla Demre Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Pollaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.

Evli ve 3 kız çocuk babası Osman Pollaz'ın cenazesi Kaş'a bağlı Belenli Mahallesi'nde toprağa verildi.

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