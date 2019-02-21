Sera üreticilerine sertifika

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde iyi tarım uygulamaları yapan sera üreticilerine sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kayaburnu Mahallesi'nde İsmail Doğan'a ait serada yapılan sertifika törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Haluk Şimşek, pazarın istediği kaliteli ve sağlıklı ürünün üretilmesi gerektiğini söyledi. Üretilen ürünün pazardaki fiyatının bir tık yukarıya çıkartılması gerektiğine dikkati çeken Şimşek, ürünün diğer ürünlerden ayrımının yapılabilmesi için ürünün sertifikasyon sistemine geçilmesi ya da ürün üzerinde özel etiketlerinin bulunması gerektiğine vurgu yaparken, istenilen amaca ulaşılabilmesi için bu tür ürünlerin ne şekilde üretildiğinin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bakanlıkça yürütülen iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesinin uygulandığını aktardı. Çömezoğlu, "Bu proje kapsamında bu yıl 5 üreticimiz 60 dekar örtü altı alanı ve yaklaşık 750 ton ürün için iyi tarım uygulaması sertifikalarını aldı. Bizler burada üreticilerimize iyi tarım uygulamaları sertifikası alması için şartlarını hazırlayıp, sertifikasyon kuruluşu ile aralarında köprü vazifesi görevi yürüttük. Burada tüm örtü altı üreticilerimizin, iyi tarım uygulaması sertifikası almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmalar sonunda sertifika almaya hak kazanan üreticilere belgeleri Kaymakam Haluk Şimşek ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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