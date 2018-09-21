Sepsise dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdiler

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz, sepsis hastalığına dikkat çekmek amacıyla, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Doğa Sporları Derneği üyeleri bisiklete binerek pedal çevirdi.Sepsis hastalığının dünyada çok sık görüldüğünü ve çoğu zaman ölümle sonuçlandığını belirten Murat Gündüz, bisiklete binerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Türk Yoğun Bakım Derneği Adana temsilcisi de olan Prof. Dr. Murat Gündüz, sepsis hastalığının enfeksiyona karşı vücudun verdiği cevabın organlara zarar vermesiyle ortaya çıktığını, şok, organ yetmezlikleri ve özellikle de erken tanınıp tedavi edilmezse ölüme yol açtığını belirtti. Sepsisin aşı, antibiyotik ve yoğun bakım uygulamalarındaki tüm ilerlemelere rağmen enfeksiyondan ölümün en sık nedeni olduğuna dikkat çeken Gündüz, Sepsis olan hastaların yüzde 30-60’ı hastanede yaşamını yitirdiğine işaret etti.

Hastalığın tedavi sürecinin oldukça güç ve pahalı olduğuna değinen Gündüz, sepsisin bu kadar sık görülmesine karşın toplum tarafından çok az bilindiğine vurgu yaptı. Bu nedenden dolayı da ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte hastalığa dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdiklerini dile getiren Gündüz, amaçlarının sepsis durdurarak yaşama yol vermek olduğuna değindi.

FOTOĞRAFLI