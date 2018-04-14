Sephora, Antalya'da açıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - GÜZELLİĞİNE ve bakımlarına düşkün kadınların uğrak noktası Sephora Mağazası'nın, Antalya'daki ilk şubesi TerraCity Alışveriş Merkezi'nde açıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Gaziantep, Samsun, Aydın ve Kayseri'de toplam 44 mağazası bulunan Sephora'nın 45'inci şubesi Antalya'da açıldı. 'Güzelliğin Kalp Atışı' sloganı işleğinde açılışı yapılan Sephora'da, cilt bakımından makyaja, banyo malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün ve markaya bir arada ulaşmak mümkün.

Mağaza personelinin ellerinde balonlar müzik eşliğinde dans ettiği açılış partisi renkli görüntülerle sürdü. Mağazayı dolaşan kadınlar ikram edilen içeceklerin tadına baktı, kozmetik sektörünün incelikleri hakkında bilgi aldı. Benefit Brow Bar'da kaş servisi uygulamalarının gerçekleştirildiği açılışta, kaş uzmanı Özlem Özdem, kaş trendleri üzerine meraklılarıyla sohbet gerçekleştirdi. Açılışa katılan Antalyalı kadınlar, uzmanlara merak ettikleri soruları sordu. Aldıkları cevapları hayatlarına uyarlamayı düşündüklerini söyleyen kadınlar, mağazadaki ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Mağazanın açılış partisinde, ulusal makyaj artisti ve Avrupa pro-team üyesi Murat Bekler de makyaj trendleri üzerie söyleşi yaptı. Bekler'in yaptığı uygulamalar ise güzellik tutkunlarını büyüledi.

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