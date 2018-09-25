Şentepeli çocuklar yüzmeyi öğreniyor

ANKARA, () – YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Şentepe’de açılan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde çocuk yüzme kursları başladı.

Cumartesi ve Pazar günleri 1’er saatten toplam 8 saat, 18 uzman antrenör tarafından verilen yüzme derslerine mahalle sakinlerinin ilgisi de büyük oldu. 4-6 Yaş ve 6-14 yaş aralığındaki çocuklar için ayrı ayrı verilen kurslara kayıtlar devam ediyor. Yenimahalle halkının spor, sanat ve kültürel alanlarda eksik kalmaması, özellikle çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımıza katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması için sporu Yenimahalle’de yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. İlçemizin 4’üncü yüzme havuzu mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

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