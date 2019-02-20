ADANA Kız Lisesi’nde, folklar gösterileri eşliğinde, şenlik havasında kan bağışı gerçekleştirildi.Kızılay Adana Şubesi ile Adana Kız Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler folklor gösterisi sundu. Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Okul Müdürü Yıldız Akman ile kan vererek insani bir sorumluluğu yerine getiren velilere teşekkür etti. Kan vermenin bir can kurtarmaya vesile olmanın yanı sıra sağlık açısından da faydalarına dikkati çeken Başkan Ramazan Saygılı, “Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 azaltır. Kan bağışı kişinin baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıklarının giderilmesinde çok büyük katkısı vardır. Kan bağışçısı her kan verdiğinde; AIDS, Hepatit B, Hepatit C, kan grubu taramasından ücretsiz olarak yararlanmış olur” dedi.Kızılay Atana Şube Başkanı Saygılı, etkinlik sonunda Okul Müdürü Yıldız Akman’a teşekkür plaketi verdi. Akman ise bu önemli hizmete aracılık eden Kızılay ile çağrılarına uyarak okula gelip kan bağışında bulunan velilere teşekkür etti.

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