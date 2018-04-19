Şenliğin ilk konukları İzmir'de

İZMİR'de bu yıl 21’incisi düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’ne 10 ülke ile Batman ve Sivas’tan katılacak çocuklar gelmeye başladı. İlk olarak Azerbaycan’dan gelen çocuklar, yanlarında kalacakları aileler ile buluştu.

Bu yıl 20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak konuk çocuklar gelmeye başladı. Gaziemir ile özdeşleşen ve sekiz yıldır profesyonel anlayışla organize edilen şenliğe, bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ile Türkiye'nin Batman ve Sivas illerinden çocuklar katılacak. Şenlik boyunca kentte kalacak çocuklar, Gaziemirli ailelerin misafiri olacak.

İLK KONUK AZERBAYCAN

Bu yıl 9 ülkeden 250’ye yakın çocuğun katılacağı şenliğin ilk konuğu Azerbaycan oldu. Azerbaycan’dan gelen konuk çocuklar, belediye personeli tarafından kendilerini misafir edecek ailelere teslim edildi. 21 yıldır şenliğe aralıksız katılan Azerbayvan'dan gelen çocuklar, yanlarında kalacakları aileler ve onların çocuklarıyla buluştu.

İZMİR, ()

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