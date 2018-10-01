"Seninle her şeye varım ben" şarkısında dans ettiler

İŞ adamı Mustafa Kürkan -Nurhan Kürkan çiftinin ekonomist kızları Burçe Kürkan ile iş adamı Fatih Büküşoğlu -Aysel Büküşoğlu çiftinin müteahhit-tekstilci oğulları Yusuf Büküşoğlu evlendi. Çift, gecenin ilk dansını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısıyla eşliğinde yaptı.
Törene çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü katıldı. Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'un nikah akdini yerine getirdiği törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı. Düğünde Aegan Band Orkestrası ve Altay sahne aldı, Çift, balayı tatili için Mauritius Adası'na gitti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: BurceYusuf
01)Burçe- Yusuf Büküşoğlu
02)Fatih-Aysel Büküşoğlu, Nurhan- Mustafa Kürkan
03)Doğuş, Merve Kürkan
04)Pınar- Volkan Özgür
05)Volkan- Aslı Koç
06)Ümran-Murat Koç, Gizem Aslan
07)Rıza Taşçılar, Ümit Yolgörmez
08)Gülçin- Olcay Oymak
09)İlayda Oymak
10)Jamila Büküşoğlu, Ali Taşkıran
11)Hasan Çelebioğlu, Mhyiol-Reyhani Ghalhmi
12)Melissa Hontoya, Adam Goldberg- Daniela Velasco
13)Deniz Güler
14)Bahar- Göksel Pazarcı
15)Asuman Pınar Gemici- Onur Gemici, Arif - Gönül Pınar
16)Emir, Belma- Nevzat Artkıy, Begüm, Emre Artkıy
17)Yunus- Aysen Yunusoğlu
18)Osman- Serap Savran
19)Bertan Atay- Zeynep Bilgen
20)Haluk- Yeşim Haciraifoğlu
21)Esra, Alp, Sercan Çelik
22)Ayşe Burcu Başaran- Abdurrahman Özcan
23)Fahri-Aynur Kasırga
24)Berrin- Cahit Kıraç
25)Eli- Tina Alharal
26)Gülcem-Cenk Heris
27)Merve- Bülent Necimoğlu
28)Kamile- Mehmet Büncü
29)Aydın Şengül, Celal Uzunkaya, Mahmut Atilla Kaya, Doğu Ateş, İsmail Yalçın
30)Işıl Barçın
31)Kudret, Ata Akça, Sude Karadinç
32) Burhanettin Kaya, Cavit Çağlar, Rıza Akça
33) Şerefnur Pınar
34) Hayri Bulut, Sedat Gedik, Gençer Meriç, Alparslan Bayraktar, Coşkun Bülbül
35) Pınar-Oluş Kürkan, Bulut Kürkan
36)Mert Hacıraifoğlu
37)Aslı- Volkan Koç
38)Nazlı Bilgen
39)Altay
40)Genel