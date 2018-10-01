"Seninle her şeye varım ben" şarkısında dans ettiler

İŞ adamı Mustafa Kürkan -Nurhan Kürkan çiftinin ekonomist kızları Burçe Kürkan ile iş adamı Fatih Büküşoğlu -Aysel Büküşoğlu çiftinin müteahhit-tekstilci oğulları Yusuf Büküşoğlu evlendi. Çift, gecenin ilk dansını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısıyla eşliğinde yaptı.

Törene çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü katıldı. Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'un nikah akdini yerine getirdiği törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı. Düğünde Aegan Band Orkestrası ve Altay sahne aldı, Çift, balayı tatili için Mauritius Adası'na gitti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: BurceYusuf

01)Burçe- Yusuf Büküşoğlu

02)Fatih-Aysel Büküşoğlu, Nurhan- Mustafa Kürkan

03)Doğuş, Merve Kürkan

04)Pınar- Volkan Özgür

05)Volkan- Aslı Koç

06)Ümran-Murat Koç, Gizem Aslan

07)Rıza Taşçılar, Ümit Yolgörmez

08)Gülçin- Olcay Oymak

09)İlayda Oymak

10)Jamila Büküşoğlu, Ali Taşkıran

11)Hasan Çelebioğlu, Mhyiol-Reyhani Ghalhmi

12)Melissa Hontoya, Adam Goldberg- Daniela Velasco

13)Deniz Güler

14)Bahar- Göksel Pazarcı

15)Asuman Pınar Gemici- Onur Gemici, Arif - Gönül Pınar

16)Emir, Belma- Nevzat Artkıy, Begüm, Emre Artkıy

17)Yunus- Aysen Yunusoğlu

18)Osman- Serap Savran

19)Bertan Atay- Zeynep Bilgen

20)Haluk- Yeşim Haciraifoğlu

21)Esra, Alp, Sercan Çelik

22)Ayşe Burcu Başaran- Abdurrahman Özcan

23)Fahri-Aynur Kasırga

24)Berrin- Cahit Kıraç

25)Eli- Tina Alharal

26)Gülcem-Cenk Heris

27)Merve- Bülent Necimoğlu

28)Kamile- Mehmet Büncü

29)Aydın Şengül, Celal Uzunkaya, Mahmut Atilla Kaya, Doğu Ateş, İsmail Yalçın

30)Işıl Barçın

31)Kudret, Ata Akça, Sude Karadinç

32) Burhanettin Kaya, Cavit Çağlar, Rıza Akça

33) Şerefnur Pınar

34) Hayri Bulut, Sedat Gedik, Gençer Meriç, Alparslan Bayraktar, Coşkun Bülbül

35) Pınar-Oluş Kürkan, Bulut Kürkan

36)Mert Hacıraifoğlu

37)Aslı- Volkan Koç

38)Nazlı Bilgen

39)Altay

40)Genel