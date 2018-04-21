Şengül listeyi Ankara'ya sunacak

AK Parti İzmir İl Kongresini, 28 Nisan Cumartesi günü yapacak. Kongre öncesi yönetim kurulu listesini oluşturmayı sürdüren İl Başkanı Aydın Şengül, yapılan 500 başvuruyu değerlendirdiklerini ve bu sayıyı 150 kişiye indirdiklerini söyledi. Belirlenen isimlerin çeşitli soruşturmalardan geçtikten sonra görüşmeleri büyük ölçüde tamamlayacaklarını kaydeden Şengül, önümüzdeki hafta salı günü Ankara'ya giderek listeyi genel merkeze sunacaklarını açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il kongresi öncesi yönetim kurulu listesini şekillendirmeyi sürdürüyor. İl binasında bir havuz oluşturduklarını ve yönetime girmek isteyen 500 kişinin bu havuza başvurduğunu söyleyen Şengül, yapılan başvurularını incelediklerini belirtti. 500 kişi içerisinden 150 kişiyi seçtiklerini ve bu isimlerin de belli souşturmalardan geçtiğini kaydeden Şengül, soruşturma bittikten sonra; 50 asıl, 25 yedek, disiplin kurulu, hakem heyeti, büyük kongre delegelerinden oluşan listeyi hazır hale getireceklerini vurguladı. Şengül, önümüzdeki hafta salı günü Ankara'ya giderek, listeyi genel merkeze sunacaklarını söyledi.

KOCAOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Aydın Şengül'ün önümüzdeki hafta önemli bir randevusu daha var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşecek olan Şengül, Kocaoğlu'na verdikleri ve 7 ilçenin sorunlarını içeren dosya hakkında bilgi alacaklarını kaydetti. Şengül, "Zaman zaman Kocaoğlu ile karşı karşıya geliyoruz. Ancak merkezi yönetim ile yerel yönetimler, milletin emanet ettiğini millet için harcıyor. Biz de İzmir'in sorunları ile ilgili ortaklaşa hareket edebiliriz. Çözüm üretebiliriz. Konuları siyasi malzeme haline getirmeyelim. Onlar kendi işlerini yapsın biz yardımcı olalım. Bizler hükümet olarak yapmamız gerekeni yapalım, onlar bize yardımcı olsun. Beraber çözelim. İzmir kazansın. Siyasi mücadelemizi sahada yaparız" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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