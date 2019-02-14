Şengül: İzmir’e en büyük yatırımını AK Parti yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 70 milyar TL ile İzmir’e Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının AK Parti döneminde yapıldığını belirterek, mevcut projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 200 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu’nun İzmir’e hükümetten yeterli desteğin gelmediğine ilişkin açıklamalarının da gerçek dışı olduğunu dile getiren Başkan Şengül, "Hırsı ve ihtirası, Kocaoğlu’nun gözünü kör etti. Yıllardır kendisine destek olanlar bile artık ona inanmıyor. Kocaoğlu, İzmir’in başına gelmiş en büyük talihsizliklerden biridir. İzmir’de hiçbir eseri olmadığı için ismi en çabuk unutulacak belediye başkanıdır. Çok değil, iki yıl sonra İzmir’de Kocaoğlu’nu kimse konuşmayacak. Kendisine de İzmir’e de yazık etti" dedi. Kocaoğlu’nun, şehrin temel sıkıntıları gibi AK Parti hükümeti tarafından yapılan yatırımlardan da bihaber olduğunu öne süren Şengül, ortaya atılan bazı rakamlar üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Başkan Şengül şöyle devam etti:

"Sayın Kocaoğlu, bizi yine yanıltmadı. Her seçim öncesinde olduğu gibi, ‘Hükümet İzmir’e gerekli yatırımı yapmıyor’ yalanını gündeme taşıyor. Rakamları çarpıtarak, kendi yetersizliğini örtmeye çalışıyor. Sadece 2017 Sayıştay raporundaki bazı veriler bile zaten durumu özetliyor. Buna göre İzmir’den elde edilen gelir 66 milyar 527 milyon TL. İzmir, 14 milyar 417 milyon TL de destek almış. Oran olarak yüzde 21.6’ya tekabül ediyor. İstanbul’da bu oran yüzde 12.6, Kocaeli’nde ise yüzde 8.5. İstanbul ya da Kocaeli verdiğinin hepsini geri aldı da bir tek İzmir mi dışarıda bırakıldı? Ne yapılsın, tüm yatırımlar batıdaki kentlere mi olsun? Kocaoğlu, biraz araştırsa bunları öğrenir. Ama gerçekleri söylemek yerine, İzmir’i aldatmak kolayına geliyor."

'İZMİR, KOCAOĞLU’NUN GİTMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR'

Kocaoğlu’nun yönetim kabiliyeti ve vizyonu olduğunu ileri süren Başkan Şengül, "Başkan seçildiği günden itibaren kendini bürokrasiye teslim etti. Onun zihniyeti, İzmir’e yatırımcı gelmesini bile istemedi. ‘Ufak olsun, bizim olsun’ mantığıyla İzmir’in yıllarını çaldı. Kocaoğlu, kendi beceriksizliğini örtmek için son çırpınışlarını yapıyor. Ama İzmirli, Kocaoğlu’nun şehre yıllardır zarar verdiğini biliyor. Kendi partilileri bile Kocaoğlu’ndan bıktı. İzmir, onun gitmesini dört gözle bekliyor. İzmir’de, daha önce başkanlık yapan Ahmet Piriştina, bıraktığı izlerle anılıyor. Osman Kibar’a, ‘Asfalt Osman’ lakabı takıldı. Peki Kocaoğlu’nun İzmir’de ne eseri var? İki yıl sonra Kocaoğlu’nu İzmir’de kimse konuşmayacak" dedi.

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