Senfoniden 'saksafon' konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konser dizi kapsamında saksafon sanatçısı Atilla Şentin sahneye çıkacak.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 22 Şubat Cuma saat 20.30'da gerçekleşecek konserde, orkestrayı İtalyan Şef Antonio Pirolli yönetecek. Saksafon sanatçısı Atilla Şentin solist olarak sahneye çıkacağı konserde, Rus besteci Alexander Glazunov' n 'Saksafon Konçertosu'nu seslendirecek. Şentin'in saksafonuna Pirolli'nin yöneteceği orkestra eşlik edecek.

Konserin ikinci bölümünde ise ADSO, Bohemyalı besteci Antonin Dvorak'ın 'Karnaval' isimli senfonik uvertürünü, yine Antonin Dvorak'ın, Çek masalları, efsaneler, halk türküleri ve senfonik şiirlerinden ilki olan 'The Water Goblin' (Su Cini) isimli eserini seslendirecek.

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