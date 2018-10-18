Senfoniden film müzikleri konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), cuma akşamı Hollywood film müzikleri konseri verecek.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda yarın saat 20.30'da gerçekleşecek konserde Ezgi Su Apaydın (keman), Ezgi Alaş (vokal), Atahan Kaya (gitar), Ufuk Atar (İrlanda flütü), Çağlar Burgazlıoğlu (piyano), Yusuf Yalçın (synthesizer), Başar Zeren (Synthesizer) ve İlkan Şahin (davul) solist sanatçılar olarak sahneye çıkacak.

Konserde, ADSO eşliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonlarıyla ünlü Hollywood filmlerinin unutulmaz müzikleri seslendirilecek. Orkestrayı Letonyalı şef Gints Glinka yönetecek.

Konserin biletleri AKM gişesi ile biletinial.com internet adresinden temin edilecek.

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