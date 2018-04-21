Senfonide piyano ve opera keyfi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konserler dizisi devam ediyor. ADSO'nun konserler dizisi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Piyano Anabilim Dalı öğretim üyesi Yuriy Sayutkin ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi konser verdi. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserin ilk bölümünde piyano sanatçısı Yuriy Sayutkin sahneye çıktı. Sayutkin, besteci Vasıf Adıgüzel'in '3.Piyano Konçertosu'ndan 'Andantino', 'Andante ağıtato', Allegro non troppo' adlı bölümlerini piyanosuyla seslendirdi.

Konserin ikinci bölümü ise şef Yalçın Adıgüzel'in yönettiği ADSO, yorumladığı 'Yedi Güzeller Bale Süiti'nden bölümlerle başladı. Ardından sahneye çıkan soprano Nurdan Küçükekmekçi, 'Gürcistan Tepelerinde' ve 'Sizi Seviyordum' adlı eserleri opera diliyle seslendirdi. Sanatçıya ADSO'da da eşlik etti.

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