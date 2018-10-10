Senfoni konserleri başlıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konser sezonunu 12 Ekim Cuma akşamı ünlü şef Rengin Gökmen'in yöneteceği konserle başlatacak.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki sezon açılış konserinde, genç yetenekler Elvin Hoxha Ganiev (keman) ile Dorukhan Doruk (viyolonsel) solist sanatçı olarak sahneye çıkacak.

Konserin ilk bölümünde genç solistler, 1833-1887 yılları arasında yaşamış olan Alman besteci Johannes Brahms'ın keman ve viyolonsel için bestelediği eserlerini ADSO eşliğinde seslendirecek.

İkinci bölümde ise orkestra Rus romantik besteci Piyotr İlyiç Çaykovski'nin uzun yıllar koruyucusu ve destekçisi olan Nadezhda von Meck'e adadığı 4 numaralı senfonisi yorumlayacak.

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