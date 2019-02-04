Sendikadan Başkan Çoban'a ziyaret

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz- Güven- Sen) İl Başkanı Yakup Şenol, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Hak- İş Konfederasyonu'na bağlı Afyonkarahisar Öz- Güven- Sen İl Başkanı Yakup Şenol'u makamında kabul etti. Öz- Güven- Sen İl Başkanı Yakup Şenol ile sendika üyesi Burak Çetinoğlu'nun katıldığı ziyarette konuklar, 560 üyesinin olduğu sendikanın faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek kentin gelişimi adına yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çoban'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da konuklarıyla yakından ilgilenerek çalışmalarında başarılar diledi.

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