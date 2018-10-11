Sendika binasına kumar operasyonu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir sendika binasına yapılan kumar operasyonunda 45 kişiye farklı suçlardan 10 bin 305 TL para cezası kesildi.

Yenice Mahallesi'ndeki Kadim İnşaat İşçileri Sendikası'nda kumar oynatıldığını belirleyen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. 1 projeksiyon cihazı, 1 kamera, 80 tombala kartı ile bin 218 tombala pulu ele geçiren ekipler; 35 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 65 TL, 9 kişiye sigara içmekten bin 116 TL ve 1 kişiye kimlik bildirmemeden 124 TL olmak üzere, toplam 10 bin 305 TL para cezası kesti.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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