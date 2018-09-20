Sendika Başkanı Kalkan," Nitelik çalışmalarına ağırlık verilmeli"

KAYSERİ, () - EĞİTİM öğretim yılının başlamasıyla birlikte nitelik çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Yeni dönemde öğrencilerimize ve eğitimcilerimize yönelik akademik, kültürel ve sosyal alanlarda çeşitli projeler planladıklarını dile getirdi.

Sendika Başkanı Kalkan Aydın Kalkan yaptığı açıklamada “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma çalışmalarına geçen yıl 200 öğrenci katıldı, yeni eğitim öğretim döneminde tüm liselerde kitap okuma projesi yürütmek istemekteyiz. Her öğrencinin 6 kitap okumasını ve bu kitaplarla ilgili yazılar yazmasını teşvik edeceğiz, çocuklarımızın sanal dünyanın sarmalından kurtulması için Genç Memur Sen ile birlikte çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Bu projelere belediyelerimizin de katılması için belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğiz, ifadelerini kullandı.

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