Semih Karademir: Yanlış karardan bir an önce dönmeli

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci tüm itirazlara rağmen devam ederken Bakanlar Kurulu Kararı'yla Bosna Hersek'ten bu yıl ithal edilecek 20 bin ton NBŞ için gümrük duvarlarının tamamen kaldırıldığını söyledi.Yıl sonuna kadar nişasta bazlı şeker olarak bilinen, saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz ile şeker şurupları ve suni bal ithal edenlerin 20 bin tonluk alıma kadar gümrük vergisi ödemeyeceklerini belirten Semih Karademir, "Ayrıca nişasta bazlı şeker ithalatının yanı sıra Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve sağlığa zararlı olduğu uyarıları yapılan suni balın ithalatının önünün açılması da dikkat çekti. Bu karar halkımız için felakete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelmektedir. Mevcut şeker fabrikalarının satılmasına tepkiler devam ederken; doktorlar, gıda ve ziraat mühendisleri bu kararın halk sağlığına yapacağı olumsuz etkileri bu kadar çok vurgularken, bir de yurtdışından nişasta bazlı şeker ithalatını kolaylaştırmak ancak kötü niyet ile açıklanabilir" dedi. Nişasta bazlı şeker ithalatında gümrük vergisini sıfırlama hamlesinin, nişasta bazlı şeker lobisinin siyasi iktidar nezdinde ne denli güçlü olduğunu gözler önüne sermekte olduğunu ifade eden Karademir, halkın zararına, bir grup sermayedarın yararına olan bu kararı alanların tarih önünde suçlu olduklarını dile getirdi.BU KARARDAN DÖNÜLMELİBöylesi bir kararın sadece halk sağlığı açısından tehlikeli değil aynı zamanda ekonomik olarak da mantıksız olduğuna vurgu yapan Karademir şöyle konuştu:"İthalatına karar verilen 20 bin tonluk nişasta bazlı şekerin, çiftçimizin ürettiği pancardan elde edilen 28 ile 30 bin tonluk doğal şekere eşit olduğu bilinmektedir. Hükümetin satışa çıkardığı şeker fabrikalarından sadece Alpullu Şeker Fabrikası'nın yıllık 25 bin ton pancar şekeri üretim kotası bulunmaktadır. Erzincan Şeker Fabrikası'nın 26 bin 500 ton, Kastamonu Şeker Fabrikası'nın da 32 bin 700 ton üretim kotası bulunuyor. Yani yurtdışından ithal edilecek 'Kanserojen' şekeri, yurtiçinde satışa sunulan bir fabrikamızda bile rahatlıkla ve sağlıklı olarak üretebiliyoruz. Bizler bu ülkenin ziraat mühendisleri olarak diyoruz ki; siyasi iktidar bu yanlış karardan bir an önce dönmelidir. Bu karar ülkemizin tarımsal üretimin altına dinamit koymak, halkımızın sağlığı ile oynamak anlamına gelmektedir."

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