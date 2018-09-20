Şemdinli'de anne-baba ve çocuk iletişimi semineri

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-()-HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nujin Kadın Yaşam Evi tarafından, kadınlara yönelik 'Anne,baba ve çocuk iletişimi' konulu seminer verildi. Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Hasibe Tekşan, anne-baba ve çocuk arasındaki iletişimin, sağlıklı yetiştirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Şemdinli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nujin Kadın Yaşam Merkezi, anne ve babalara yönelik seminer düzenledi.Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli Psikolog Hasibe Tekşan tarafından verilen seminerde, anne ve babalar çocuklarıyla nasıl iletişim kurulacağı ile ilgili bilgiler verdi. Psikoloj Tekşan, anne ve babaların çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için, çocukların düşündüğü gibi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Kadın Yaşam Merkezi sorumlusu Zin Öpengin ise, anne ve babaların çocuklarıyla doğru iletişim kurabilmeleri için böyle bir seminer düzenlediklerini belirterek,"Anne ve babalar çocuklarıyla doğru bir iletişim kurabilmeleri için, çocuklarının her sorunu, ihtiyacı ile bir arkadaş gibi ilgilenmeleri ve çocuklarına sahip çıkmaları gerekir."dedi.

Seminer,kadınların uzman psikolog doktora soru sormasıyla son buldu.

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