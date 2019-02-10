Selendi Ziraat Odası, 'Akyıldız' ile 'devam' dedi

SELENDİ Ziraat Odası'nın tek listeyle gidilen 8. Olağan Genel Kurulu'nda, Servet Akyıldız güven tazeleyip, bir dönem daha başkanlığa seçildi.
Selendi Ziraat Odası 8. Seçimli Olağan Genel Kurulu, odanın toplantı salonunda yapıldı.Genel Kurul'da 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Servet Akyıldız'ın karşısına rakip çıkmadı. Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, 57 delegeden 52'si sandığa gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Akyıldız, yeniden başkanlığa seçildi.
Akyıldız, başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Mesut Çakmak, İsmail Ekim, İsmail Ekim, Ramazan Ataşman, Yiğit Ertuğrul ve Durmuş Ali Çalışkan'dan oluştu.
Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), ()
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