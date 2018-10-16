Selendi'de 17 okulda 'beyaz bayrak ve besleme dostu okul' sevinci

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeler kapsamında toplam 10 okula 'beyaz bayrak' ve 7 okula da 'Beslenme Dostu Okul Sertifikası' verildi.

Şehirlioğlu İlkokulu'nda düzenlenen sertifika dağıtım törenine Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, MHP'li Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Selendi İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan Selendi Kaymakam Mehmet Can İrdelp, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte uyguladığı proje kapsamında ilçedeki okullardan 10'u 'beyaz bayrak' almaya hak kazandı. Hedefimiz, ilçedeki tüm okullarda beyaz bayrak dalgalandırmak.

Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Ülkemizin teminatı olan çocuklarımızı eğitirken daha temiz bir ortam sağlamak için çalışacak ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Önümüzdeki yıl beyaz bayraksız okul kalmayacak. 7 okulumuzda 'Beslenme Dostu Okul' serfikası almaya hak kazandı" dedi.

Konuşmaların ardından temizlik ve hijyen kurallarını tam olarak yerine getiren

Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Üç Eylül Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Çortak Ömer Nimet Kahraman İlkokulu, Çortak Ömer Nimet Kahraman Ortaokulu, Çamlıca İlkokulu, Çamlıca Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Şehirlioğlu İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu'na beyaz bayrakları; okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması hedefiyle ülke genelinde yürütülen proje kapsamında ise Selendi Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Rahmanlar Ortaokulu, Rahmanlar İlkokulu, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlkokulu'na da 'Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı.

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), ()

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