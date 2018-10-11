Selçuklu kartalı sezonun ilk maçına çıkıyor

KONYA,() - TÜRKİYE Basketbol Liginde mücadele edecek olan Selçuklu Basketbol, ligdeki ilk maçında Pazar günü saat 17:00’de Petkimspor’la karşılaşacak

Geçtiğimiz sezon kurulan ve Konya’ya basketbol heyecanını yeniden getiren Selçuklu Basketbol bu sezonda Türkiye Basketbol Liginde mücadele edecek. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mavi-Beyazlılar ligde ilk maçına çıkıyor. 14 Ekim Pazar günü Petkimspor ile karşılaşacak olan temsilcimizde hedef sezona galibiyetle başlamak. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda saat 17:00’de başlayacak olan mücadeleyi Aydın Karaçam, Fatih Güler, Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek. Mavi-Beyazlılar karşılaşma öncesi son antrenmanını cumartesi günü gerçekleştirecek.

KARADAĞ: TARAFTARLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Selçuklu Basketbol Takımı Başantrenörü Cengiz Karadağ, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek “Taraftarlarımızın bu sezon parkede bizim itici gücümüz olacağını düşünüyorum. Biz takım olarak onların vereceği desteğe çok güveniyoruz. Çünkü en büyük motivasyon kaynağımız taraftarlarımız olacak. Onlarla beraber sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Herkesi Pazar günü saat 17:00’de Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonuna bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOMBİNELER SATIŞTA

Sezona taraftarının desteğini de arkasına alarak galibiyetle başlamak isteyen Selçuklu Basketbol’da kombine kart satışları da başladı. Taraftarların tüm sezon boyunca maçları takip edebileceği kombine kartlar C Kategori 50 TL, VİP Tribün ise 1000’tl den satışa sunuldu. Pazar günü oynanacak Petkimspor maçının bilet fiyatları ise 5 TL olarak belirlendi. Karşılaşmayı 0-15 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz takip edebilecek.

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