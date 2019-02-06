Selçuklu Hamamı hizmete giriyor

Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir),() BANDIRMA’da 2 yıl önce restorasyona sokulan Selçuklu hamamı yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

2 milyon lira bedelle restore edilen Bandırma Selçuklu hamamı yeniden hizmet vermeye başladı. Tadilat çalışması tamamlanan ve müşteri kabulüne başlayan hamamın resmi açılışı 8 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak. Hamamın işletmesini üstlenen Süleyman Yalçın, mekanda verilen hizmetin sağlık turizmi açısından önem arz ettiğini ifade edip, ”Belli bir ücret karşılığında giriş yapılıp biletlik sistemi ile takibi sağlıyoruz. Şuanda ekstra yüzde 20 dakika kese, köpük deneyimli personellerimiz eşliğinde hizmetimiz olacak. Bunun dışında 40 dakikalık yağlı medikal aroma terapi yağ masajlarımız, vitamin barımız, yiyecek içecek servisimiz bulunmaktadır. Müşterilerimiz için hamamdan, tesisten çıktıktan sonra rahatlıkla dinlenebileceği bir oturma grubumuz vardır. Üst katımızda soyunma odamızda kilitli dolaplarımız da bulunmaktadır. Gelen müşterilerimizi kat görevlimiz karşılıyor ve tek kullanımlık terlik, her yıkamadan sonra hijyenik ortamlarda yıkayıp kurutulan ve müşterilerimize servis ettiğimiz şortlarımızı veriyoruz. Hamamımızda bireysel duş bölmelerimiz mevcut. Ayrıca söz verdiğimiz gibi yarı olimpik hijyenik, sağlık kurallarına uygun yüzme havuzumuz var. İçerisinde 5 ayrı noktadan kendiliğinden masaj noktaları bulunmaktadır. Osmanlı ve Selçuklu mimarisini taşıyan motiflerle süslenen göbek taşımız, çift başlı kartallarımızın bulunduğu özel tekli kurnalarımız, buhar odası, sauna, özel kese bölmelikleri bulunmaktadır. Buraya neştersiz hastane desek doğru olur. Hem güzellik hem sağlık merkezi sunduk. Herkesi bu tesisten faydalanmaya da bekliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI