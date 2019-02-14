Selçuklu'da hizmetler istişare ediliyor

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.İlçeye yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla ve mahalle sakinleriyle istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, mahalle sakinlerinin önerilerini ve taleplerini ayrı ayrı dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver, Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri eşlik etti.Yapılan hizmetlerin tümünde planlı gelişmeye ve bölgenin ihtiyaçlarına önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesinin planlı yapılaşmasıyla örnek bir mahalle statüsünde olduğunu, mahalle sakinleriyle ortak hareket ederek devam eden çalışmalarının sona ereceğini kaydetti. Tüm hizmet planlarını verimlilik, tasarruf, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, şu anda Selçuklunun her bölgesinde devam eden altyapıdan sosyal, kültürel, spor ve eğitim projelerine kadar önemli yatırımların mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler neticesinde kazandırıldığını söyledi. İlçede hemşehrilerin fikirlerinin yapılan çalışmalara yön verme açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, yatırımlara başlamak kadar zamanında tamamlanması için de tüm ekiplerin koordineli olarak çalıştığını, diğer mahallelerde de istişare toplantılarının geniş katılımla devam edeceğini belirtti.

Selçuklu nüfusunun en son verilere göre 648 bin 850’ye ulaştığını ve 57 ilden daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, ilçenin hem şehircilik açısından hem de tarihi-kültürel yönüyle Türkiye’nin en gözde merkez ilçelerden birisi olduğuna söyledi.

