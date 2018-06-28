Selçuklu'da 62 çim saha yapılıyor

SELÇUKLU Belediyesi tarafından ilçeye 62 yeni suni çim saha daha kazandırılıyor. 48’i mahallelere yapılacak olan suni çim sahaların 14’ü ilkokul, ortaokul ve lise okul bahçelerine yapılıyor. İhale süreci tamamlanan suni çim sahaların yapım çalışmaları başladı. Spor aktiviteleri içindaha önce yapılan 42 adet suni çim saha sayısı 104 çıkarılacak. Selçuklu Belediyesi spora ve sporcuya yaptığı yatırımlara devam ediyor. Amatör sporlara yaptığı tesisleşme hamleleri ile spor camiasına ulusal ve uluslararası alanda birçok sporcu kazandıran Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni tesisler yapıyor. 14’ü okul, 48’i de ilçe genelindeki mahalleler olmak üzere toplam 62 yeni suni çim saha için çalışmalar başladı. Böylece daha önce okullara, parklara ve mahallelere yapılan 42 suni çim saha ile ilçedeki spor altyapısını güçlendiren Selçuklu Belediyesi, ilçeye kazandıracağı 62 yeni suni çim saha ile amatör futbolcuların ve öğrencilerin spor alanlarını arttırıyor.

Toprak zeminli sahalara göre spor ve sporcu sağlığı açısından daha faydalı olan suni çim sahalar, toz ve sporcu yaralanmalarını minimum seviyeye indiriyor. 5 milyon TL nin üzerinde maliyete sahip suni çim sahalar kısa sürede tamamlanarak hizmet sunulacak. Akşemsettin, Hocacihan, Selahattin Eyyubi, Yazır, Parsana, Erenköy, Akıncılar, Hanaybaşı, Bağrıkurt, Mehmet Akif, Hacıkaymak, Feritpaşa, Dumlupınar, Hüsamettin Çelebi, Buhara, Cumhuriyet, Sakarya, Bosna Hersek, Kosova, Sancak mahallelerine toplam 48 suni çim saha yapılırken, ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan suni çim sahaların yapılacağı diğer okullar şunlar:Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi, İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip lisesi, Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu, Kaplanlar Hafız İmam Hatip Ortaokulu, şehit Muharrem Ak İlkokulu, Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Tepekent İmam Hatip Ortaokulu, Nurcan Akpınar İlkokulu, Vali İhsan Dede İmam Hatip Ortaokulu, Selçuklu Anadolu Lisesi, Mustafa Bülbül Ortaokulu.

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