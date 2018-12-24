Selçuklu Belediyespor, Judo ligini 5'inci sırada tamamladı

SELÇUKLU Belediyespor Kulübü Judo Takımı bu sezon mücadele ettiği Spor Toto Judo Süper Liginde 5'inci sırada yer almayı başardı.

Antalya’da düzenlenen Spor Toto Judo Süper Ligi müsabakalarında Selçuklu Belediyespor Kulübü, ilk maçında Düzce Gençlikspor’u 5-0, ikinci maçında Salihli Belediyespor’u 4-1, üçüncü maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’u yine aynı skorla 4-1 mağlup ederek ilk üç maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligin son karşılaşmasında Ankara Egospor’a 3-2 mağlup olarak sezonu 5'inci sırada tamamladı.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonasında ise müsabakalarında Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Recep Kılınç 81 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 66 kiloda mücadele eden Veysi Atabey ise beşinci oldu. Şampiyonada başarılı sonuçlara imza atan iki sporcuda büyükler Milli Takımına seçilmeyi başardı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı Başantrenörü Abdülkadir Coşkun, başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.Coşkun, “Selçuklu Belediyespor Kulübü altyapımızdan yetişen çocuklarımızla beraber mücadele ettiğimiz Judo Süper Ligini 5.sırada tamamladık. Bazı şansızlıklar yaşadık eğer bunları yaşamamış olsaydık ligi ilk 3 takım arasında tamamlayacağımızı düşünüyorduk. Bireysel anlamda çocuklarımızın göstermiş olduğu performanslardan gayet memnunuz. 81 kg da Recep Kılınç, 66 kg’da ise Veysi Atabey’i Milli Takımımıza gönderiyoruz. Bu bizler için bir gurur kaynağı. Eminim onlarda Milli Takımda hem kulübümüzü hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bizlere her zaman destek olana Selçuklu Belediye Başkanımıza, Kulüp Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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