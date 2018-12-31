Selçuklu Belediyespor hokey takımı ligi 5'inci sırada tamamladı

SELÇUKLU Belediyespor hokey erkek takımı Süper Ligi 5'inci sırada tamamladı.Selçuklu Belediyespor Kulübü hokey takımı, bu sezon mücadele ettiği Erkekler Salon Süper Ligi 2018-2019 sezonunu 5'inci sırada tamamladı. Selçuklu Belediyespor Kulübü altyapısından yetişen sporcuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele eden mavi-beyazlılar, sezonu başarı bir şekilde tamamladı. Geçtiğimiz hafta Alanya’da düzenlenen 2'nci etap maçlarında 9 karşılaşmaya çıkan Selçuklu Belediyespor, bu maçlardan 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.Mavi-beyazlılar, Kahramanmaraş, Sakarya, Zonguldak, Bolu Belediyesi ve Nizip Belediye’yi mağlup etmeyi başarırken, Gaziantep Polisgücü, Nizip G.S.K ve Amasya takımlarına ise mağlup olmaktan kurtulamadı.2'inci etap maçlarındaki tek beraberliğini ise Osmaniye’ye ile 4-4 berabere kalarak aldı. Sezon boyunca oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Selçuklu Belediyespor, ligi 18 maç sonunda topladığı 29 puanla 5'inci sırada tamamladı. Hokey Açık Alan Süper Ligi’nde de Konya’yı temsil edecek olan Selçuklu Belediyespor, mart ayında düzenlenecek olan 1'inci etap karşılaşmaları için hazırlıklarına başlayacak.