Selçuklu Belediyespor'dan milli takıma 10 sporcu

SELÇUKLU Belediyespor tekvando takımı, Konya’da düzenlenen Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlara imza atarak 10 sporcusunu milli takıma göndermeyi başardı.Gençler-Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya’da 3000 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyona da başarılı bir performans sergileyen Selçuklu Belediyespor Kulübü 2 bronz madalyanın sahibi olurken, 10 sporcusunu da Antalya’da düzenlenecek ‘Turkish Open Turnuvası’na milli takım kafilesine göndermeyi başardı. Büyükler kategorisi +87 kiloda mücadele eden Talha Bayram üçüncü olurken, Ayşe Sena Aytürk +73 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor sporcuları Mustafa Heybet, Soner Bıyık ve Ayhan Mert Baş ise beşincilik elde ederek milli takıma gitmeye hak kazandı.Selçuklu Belediyespor Kulübü Başantrenörü Ali Armağan, şampiyonada şansızlıklar yaşadıklarını ifade ederek, “Çok iyi hazırlandığımız şampiyonadan iki madalya elde ettik. 10 sporcumuzu ise Milli Takıma göndermeyi başardık. Şampiyonanın genelinde sporcularımız iyi bir performans gösterse de madalya beklediğimiz sporcularımızın beklenmeyen sakatlıkları bizleri üzdü. Bu sakatlıkları yaşamamış olsalardı birkaç madalya daha fazla kazanabilirdik. Bundan sonraki süreçte madalya kazanan sporcularımız ve Milli Takıma göndereceğimiz sporcularımızdan, Antalya’da iyi bir performans bekliyoruz” diye konuştu.