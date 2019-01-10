Selçuklu Belediyespor'dan masa tenisinde tarihi başarı

SELÇUKLU Belediyespor Kulübü, masa tenisi branşında Konya tarihinde bir ilki gerçekleştirerek milli takım aday kadrosuna 3 isim birden göndermeyi başardı.Selçuklu Belediyespor Kulübü, 12-13 Ocak tarihlerinde Ankara Mamak Spor Salonu'nda düzenlenecek olan U11 Minikler ve U13 Küçükler Milli Takım aday kadrosuna 3 sporcusu birden katılacak. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen ve 445 sporcunun katıldığı minikler-küçükler milli takım seçmelerinde, ilk 16’ya girme başarısı gösteren Efe Alaybeyoğlu, Alp Çelik ve Zafer Mertay Soydan önemli bir başarı elde ederek Konya tarihinde bir ilki geçekleştirmişti. Başarılarına bir yenisini daha eklemek isteyen küçük sporcular 12-13 ocak tarihleri arasında 16 sporcuyla birlikte milli makım formasını giyebilmek için mücadele edecek. 16 kişiden oluşan aday kadroya 3 sporcusunu birden gönderen Selçuklu Belediyespor kulüpler arasında en fazla sporcu gönderen kulüp oldu. Temsilcimiz Konya tarihinde de bir ilki gerçekleştirerek mili takım aday kadrosuna 3 isim birden göndermeyi başardı.SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR OKULLARINDAN YETİŞTİLERMasa tenisi branşında tarihi bir başarı elde ederek en iyi 16 sporcu arasına girmeyi başaran küçük sporcular, Selçuklu Belediyesi Spor Okullarından yetişti. 6-15 yaş arasında çocukların kayıt yaptırabildiği ve binlerce çocuğu küçük yaşta sporla buluşturan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları, altyapı faaliyetlerine büyük katkı sağlıyor. Küçük yaşta Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında masa tenisiyle tanışan Efe Alaybeyoğlu, Alp Çelik ve Zafer Mertay gelecekte daha önemli başarılara imza atacaklarının sinyalini veriyor.FATİH ERDEN: GURURLUYUZSelçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Başantrenörü Fatih Erden, küçük sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Erden, “Konya tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızla birlikte haftanın yedi günü dört saat süren antrenmanlar yapıyoruz. 445 sporcunun katıldığı milli takım seçmelerine Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak 9 sporcuyla katılmıştık ve 3 sporcumuzu aday kadro içerisine sokmayı başardık. Bazı çocuklarımız ilk kez katıldıkları için seçmelerde biraz heyecan yaşadılar. Biraz daha şanslı olsaydık birkaç sporcumuzu daha aday kadroya sokabilirdik ancak onlar içinde bu seçmeler tecrübe oldu diyebiliriz. Sadece 3 sporcumuz değil altyapıdaki tüm sporcularımızın şuanki gayretlerinden ve performanslarından memnunuz. Hepsi Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'ndan yetişen ve yaklaşık 2-3 yıl beraber olduğumuz çocuklar. Hepsi masa tenisi branşını çok seviyor ve özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bunların karşılığınıda fazlasıyla alacaklarını düşünüyorum. Milli takım aday kadrosuna çağrılan sporcularımız kategorilerinde Türkiye’nin en iyi 16 sporcusu arasına girmeyi başardı. Şimdi bu çocuklarımıza milli formayı giydirebilmek için mücadele edeceğiz. İnşallah 12-13 ocak tarihlerinde düzenlenecek olan maçlardan en iyi derecelerle ayrılarak sporcularımıza ve kulübümüze milli takım heyecanını yaşatmak istiyoruz."dedi.

FOTOĞRAFLI