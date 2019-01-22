Selçuklu Belediyespor'dan Kick Boks'ta 3 madalya

SELÇUKLU Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’ndan 3 madalya ile döndüTürkiye Açık Kick Boks Şampiyonası 14-20 ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği şampiyonada 1950 sporcu madalya için mücadele etti. Şampiyonada 4 sporcusuyla mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde 3 sporcu madalya alma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yılın Türkiye Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Koçyiğit bu yılda Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. 57 kilo Full Contact Gençler kategorisinde mücadele eden Koçyiğit, final maçında rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 56 kiloda Gençler Full Contact kategorisinde mücadele eden Cemile Ayhan ise finalde rakibine 2-1’lik skorla mağlup olunca gümüş madalya elde etti. 60 kilo Full Contact Gençler kategorisinde mücadele eden bir diğer Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Büşra Güneş üçüncülük maçında rakibini 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonadan toplamda 3 madalya ile dönen Selçuklu Belediyespor Kulübü önemli bir başarıya imza attı.Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı Başantrenörü Mevlüt Aker, şampiyonadan 3 madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti. Aker, “Tamamı Selçuklu Belediyesi Spor Okullarından yetiştirdiğimiz sporculardan oluşan Kick Boks Takımımız şampiyonadan önemli bir başarı elde etti. Bizim açımızdan son derece faydalı ve güzel bir şampiyona oldu. Toplamda 4 sporcuyla katıldık ve 3 sporcumuz madalya kazandı. 2019 yılında hedefimiz Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan Milli Takımımıza sporcu kazandırmak ve Avrupa’dan madalya getirmek olacak. Bugünden itibaren bunun için çalışarak inşallah Avrupa Şampiyonası için belirlediğimiz hedefe de ulaşacağız” dedi.