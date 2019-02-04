Selçuklu Belediyespor'da judo turnuvası yapıldı

SELÇUKLU Belediyespor Kulübü Judo Takımı, Şehit Rıdvan Adam Spor Salonunda 70 sporcunun katılımıyla salon turnuvası gerçekleştirdi.

Sömestr tatilinde 3 farklı bölgede gerçekleşen çalışmaları birleştirerek yaklaşık 15 gün tüm sporcuların ortak antrenman yaptığı judo branşında salon turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar ve Ümit Genç kategorisinde gerçekleştirilen judo müsabakalarında derece yapan sporcular Selçuklu Belediyespor Kulübü tarafından madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Salon turnuvasında birincilik elde eden sporcuların isimleri ise şu şekilde; Süper Minikler kategorisinde 26 kiloda Adem fidancı ,30 kiloda Ebubekir Mermer, 34 kiloda Recep Sarıkaya, 42 kiloda İsmail Ağırdaş, 46 kiloda Ali yiğit, +50 kiloda Muhamet Ali Fidancı, Minikler kategorisinde 30 kiloda Batuhan Demir, 34 kiloda Alladdin El Musa, Yıldızlar kategorisinde, 34 kiloda Can Tekin Dişçi ,38 kiloda Kaan Demir, 42 kiloda Necdet Ataşoğlu , 46 kiloda Ali Demir, 55 kiloda Yücel Göker , 73 kiloda Mevlüt Öztaş, +73 kiloda Egemen Yıldız, Ümit Gençler kategorisinde ies 66 kiloda Veysi Atabey birinci olmayı başardı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Başantrenörü Abdülkadir Coşkun, sömestr tatilini sporcularla birlikte turnuva gerçekleştirerek değerlendirdiklerini ifade ederek, “Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak alt yapı çalışmalarımız devam etmekte olup çocuklarımızı tatilde çeşitli etkinlikler yaparak hem Judo’ya ve Türk Sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Uluslar arası müsabakalarda kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bizlere her zaman destek olan ve bize güzel imkanlar sunana Selçuklu Belediye Başkanımıza, Kulüp Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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