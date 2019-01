Selçuklu Belediyesinin 'Hizmet Masası' 110 bin kişiye hizmet verdi

SELÇUKLU Belediyesi, vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alması amacıyla hizmet masası tarafından uygulamada olan çağrı merkezi, dilekçe, evlilik, elektronik posta ve resmi evrak işlemleri için 2018 yılı itibariyle 110 bin kişiye hizmet verdi.

Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alması amacıyla geliştirilen uygulamalar beğeni topladı. Halkla ilişkiler ve ulaşılabilirlik faaliyetlerine önem veren Selçuklu Belediyesi hizmet masası aracılığıyla belediye ve vatandaş arasında güçlü iletişim ağını sağlıyor. 2018 yılı içinde en fazla başvuru İmar ve Şehircilik İşlerine yapılırken, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü sırayı takip etti. En fazla başvurunun da Temmuz ayında gerçekleştiği görüldü.

Vatandaşların belediyeye gelmeden iş ve işlemlerini hızlıca yürütebileceği aplikasyonlar üzerinde halka ilişkiler faaliyeti yürüten Selçuklu Belediyesi, belediyeye gelen vatandaşları da hizmet masasıyla karşıladı. Çağrı merkezi, dilekçe, evlilik, elektronik posta, resmi evrak gibi alt birimleriyle hizmet veren hizmet masası her yıl ortalama 100 bin kişiye hizmet veriyor. Hizmet Masası aracılığıyla vatandaşların belediyeden hizmet alma konforunu artıran Selçuklu Belediyesi, Halkla İlişkiler uygulamalarında yenilikleri takip etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu yoğun nüfus oranı ve yüzölçümü ile Türkiye’de hizmet standardını yakalayan ender belediyelerden birisidir.Belediye olarak kaliteli hizmet üretmenin yanında hemşehrilerimizin ulaşılabilirliğine ayrı bir önem veriyoruz. Gerek elektronik ortamda gerek telefonda gerekse yüz yüze iletişimde zaman zaman farklı uygulamaları hizmete sunuyoruz. Güleryüzlü , güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin ilçeyle ilgili her türlü temennilerine hızlı çözümler sunmak amacıyla oluşturduğumuz Hizmet Masamız bu konuda hemşehrilerimizle belediyemiz arasında köprü oluşturuyor.Burada temel amacımız güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin her türlü istek, öneri ve taleplerine en hızlı çözüm üretmektir” dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×