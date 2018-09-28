Selçuklu Belediyesinden, üniversitede aşure dağıtımı

KONYA,()-SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Muharrem Ayı dolayısıyla Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde öğrenci ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Selçuklu Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşatılması amacıyla geleneksel aşure ikramını bu sene de sürdürdü. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Gökkuşağı etkinlik alanında gerçekleşen programda binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve Akademi Mahalle Muhtarı Abdullah Doğan’ın katıldığı aşure etkinliğine öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Muharrem ayı sebebiyle aşure ikramlarımıza devam ediyoruz bugün de Selçuk Üniversitesi Kampüsü içersinde üniversite öğrencilerimize aşure dağıtımımızı yaptık. Biz gençlerimizi her zaman önemsiyoruz özellikle üniversite gençliğimizi bizim için çok kıymetli ve değerli onların daha iyi bir şekilde eğitim, öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için hem fiziki ortam olarak hem sosyal ve kültürel anlamda elimizden ne gelirse bunu yapmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Burada da rektör hocalarımız, il başkanımız ve belediyemiz hep beraber bu birlikteliği ortaya koymuş olduk. Gençlerimiz de bu vesileyle bizimle birlikte bu birlik beraberlik duygusunu yaşamış oluyorlar. Ben aşure dağıtımımıza katılan, ikramımızı kabul eden üniversite gençliğimize teşekkür ediyorum” dedi.