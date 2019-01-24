Selçuklu Belediyesinden Kızılay'a destek

SELÇUKLU Belediye personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Sağlık açısından kan bağışının faydalı olduğu bilinirken, Selçuklu Belediyesine her üç ayda bir kurulan platforma çalışanlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Selçuklu Belediyesi’nde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen ve her üç ayda bir gerçekleşecek olan kampanya ile isteklilerden kan bağışı alınıyor. Belediye hizmet binasına kurulan platformda, gönüllü personel ve vatandaşlardan doktor kontrolünde toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kan vermek için sıraya giren belediye personeli ve vatandaşların gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra kan vermesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı takdirde kan vermesi sağlanıyor.Selçuklu Belediyesince daha önce de Kızılay ile ortaklaşa kan bağışı kampanyaları düzenlendiği belirtilerek, kan bağışının önemli bir sosyal sorumluluk vazifesi olduğu, belediye personelinin kan bağışı kampanyasına verdiği desteğin bundan sonrada devam edeceği ifade edildi.Kan vermenin kemik iliğinin yağlanmasını önlediğini söyleyen uzmanlar, vücudun kan yapımını canlı tutabilmesi için belli periyotlarda kan verilmesi gerektiğini, kan bağışının kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olduğunu belirttiler.