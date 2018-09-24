Selçuklu Belediyesinden Kick Bosk Dünya Şampiyonasında bronz madalya

KONYA,()- SELÇUKLU Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Koçyiğit, İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasından bronz madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda Dünya Kupasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan Milli Sporcu Zeynep Cankurt’un ardından bu kez Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında Milli Sporcu Fatih Koçyiğit üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 15-23 eylül tarihleri arasında İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenen şampiyonaya 64 ülkeden 2450 sporcu katıldı. Milli Takımımız Şampiyonadan toplamda 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalya ile döndü. Konya’dan 4 sporcunun katıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında, Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Takım sporcusu Fatih Koçyiğit, 51 kg Full Contact kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü spor okullarından yetişen ve 2018 yılında Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma yükselen Fatih Koçyiğit, ilk kez katıldığı Dünya Kick Boks Şampiyonasından da bronz madalya ile dönerek gelecek için umut verdi.