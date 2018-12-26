Selçuklu Belediyesinden karla mücadele

SELÇUKLU Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri kar yağışıyla birlikte 7/24 görev yapıyor. Ekipler gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarıyla birlikte yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi tüm yurt genelinde etkili olan ve şehrimizde de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası başlattığı kar temizleme ve yol açma çalışmalarına güçlü bir ekip ve iş makineleri ile aralıksız devam ediyor. Öncelikli olarak ana arterler, hastane yolları, okul bahçeleri, resmi kuruluşlar, kaldırım ve pazar yerlerinin açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Konya'da geceleyin başlayan ve yer yer etkisini arttıran kar yağışı sonrası Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri de çalışmalarına hız verdi. Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden tedbir alan ekipler herhangi bir sorun yaşanması için 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu'da şuana kadar merkez ve kırsal mahallelerde kapalı olan yollarda trafik akışı sağlandı. Kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallerde de ekipler buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor.Don olaylarının önlenmesi için tuzlama ve solüsyon çalışmaları da sürdürülüyor.

Selçuklu Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nde oluşturulan Acil Müdahale Merkezi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerle koordinasyon sağlıyor. Gece başlayan çalışmalar gündüz de aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda 10 tuzlama aracı, 8 greyder, 8 kepçe ve çok sayıda kar kürüyücü makine kullanılıyor. Fen işleri müdürlüğünce oluşturulan 60 kişilik teknik ekibe, çevre koruma ve park bahçeler müdürlüğünden oluşturulan 450 kişilik ekip destek veriyor. Kış koşullarına göre araç ve personel sayısı arttırılarak yapılan çalışmalar kapsamında ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, sağlık kuruluşları, 112 Merkezleri ve toplu ulaşım gibi öncelik arz eden güzergahlar başta olmak üzere tüm yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütüyor.

Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına kış koşullarına göre Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek veriyor. Ekipler vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, il genelinde başlayan yoğun kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerin vardiyalı olarak 24 saat mesai yaptıklarını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin sıkça kullandığı güzergahları temiz tutabilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre daha öncesinden tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda Acil Müdahale Merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gece gündüz görev başındalar. Ayrıca kar yağışı ile ilgili her türlü ihtiyacı karşılamak üzere gelen ihbarları da titizlikle değerlendirmekteyiz” dedi.

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